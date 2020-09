Hohenberg: Fachgerecht Obstbäume veredelt

HOHENBERG. Im Gasthof „Hotel Post“ fand der für das heurige Jahr letzte Obstbaum-Veredelungskurs der LEADER Regionen statt. Neben theoretischen Grundlagen erwarben die Teilnehmer Fach- und Praxiswissen zum Schnitt der Edelreiser, verschiedener Veredelungstechniken sowie der Auswahl der Veredelungsunterlagen. Im Anschluss an den Theorieteil konnten die TeilnehmerInnen an den zur Verfügung gestellten Edelreiser und Unterlagen unter der fachkundigen Anleitung von Pomologin Gerlinde Handlechner das Erlernte direkt in der Praxis erproben.

Das Veredeln zählt zu den wichtigsten vegetativen Vermehrungsarten unserer beheimateten Obstgehölze. Darüber hinaus besteht, durch Umveredeln bestehender Obstbäume, die Möglichkeit das Obstsortiment den Ansprüchen anzupassen. Durch veredeln hat man auch die Chance zu einer größeren Sortenvielfalt auf kleineren Flächen zu kommen.