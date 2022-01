Der Bezirk Lilienfeld liegt beim NÖ-weiten Wohlfühl-Vergleich auf Platz 13. Einheimische wissen, wieso.

BEZIRK LILIENFELD. "Fühlen Sie sich in Ihrem Wohnbezirk wohl?" Diese Frage wurde wohl in letzter Zeit einigen gestellt. Denn der Billa Österreich Report wollte auch 2022 wissen, wo sich die Menschen am wohlsten fühlen. Der Bezirk Lilienfeld liegt dabei auf Platz 13.

NÖs Bezirke im Ranking

Generell sind NÖs Bezirke punktemäßig dicht aneinander gekuschelt. Krems-Land liegt mit 63,3 Punkten auf Platz eins. Diesen teilt sich der Bezirk aber mit dem Vorjahressieger Scheibbs. Ganz knapp dahinter landet Melk (63,2). Lilienfeld liegt mit 61,9 Punkten auf Platz 13. Die Schlusslichter bilden St. Pölten-Stadt (60,7), Baden (60,3) und Wiener Neustadt-Stadt (58,6).

Einwohner sind zufrieden

Nach diesem Ranking wollten wir natürlich wissen, was die Leute aus dem Bezirk Lilienfeld davon halten. "Es ist ruhig und waldreich, das Klima ist angenehm. Außerdem bin ich im Bezirk geboren", antwortet etwa Traude Roth aus St. Aegyd auf die Frage, was den Bezirk lebenswert macht.

Einer ähnlichen Meinung ist auch Susette Nekula: "So ist es. Ich bin hier aufgewachsen. Es gibt sehr schöne Berge und man kann sehr gut abschalten." Neben der beruhigenden Natur darf aber vor allem eines nicht fehlen: "Die vielen lokalen Vereine, die es noch gibt", heißt es vom Roten Kreuz Traisental. Werner Winkler aus Lilienfeld fügt zudem hinzu, dass es hier "schön gemütlich, unaufgeregt und ruhig ist."

Leben Sie gerne im Bezirk Lilienfeld?

Stimmung bessert sich

Während Lilienfeld also auf Platz 13 liegt, findet sich NÖ auf Platz sechs. So liegt der aktuelle Wohlfühl-Index bei 61,7 von 100 Punkten, im Vergleich zu 60,6 Punkten in 2020 und 64,2 Punkten in 2019. Insgesamt fühlen sich die Niederösterreicher in vielen Bereichen ihres Lebens wieder wohler. Das größte Plus verzeichnen Freizeit (+6 Punkte) und Freundeskreis (+4 Punkte). Das neue Wohlfühl-Bundesland Nummer eins ist übrigens Salzburg.

Im Gegenzug dazu wurde jedoch auch gefragt, was die niederösterreichische Bevölkerung am meisten beunruhigt.

NÖs Sorgenkind: Politik

Chat-Enthüllungen, Kanzler-Rücktritte, Lockdowns und Impfpflicht – politisch kämpft Österreich mit einer Vielzahl an Herausforderungen. Ein Umstand, der auch die Niederösterreicher beunruhigt: 52 Prozent geben an, dass ihnen die politische Lage die meisten Sorgen bereitet. Das entspricht einem Zuwachs von zwölf Prozent.