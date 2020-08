Der Sommer ist da und alle schwitzen. Die richtige Kleidung verhindert das.



TRAISEN. "Leinen ist ein super Material! Es kann an warmen Tagen sogar kühlen", schwärmt Lydia Huber vom Fussl in Traisen. Diese kühlenden Fähigkeiten haben zwar Baumwolle und Viskose nicht, dennoch sind sie sehr "atmungsaktiv und perfekt für den Sommer geeignet."

Anders sieht es leider aus mit dem günstigen Polyester. "Es klebt leichter an der Haut fest, wodurch man mehr schwitzt", so Huber. Wenn der rote Lieblingsrock, den man zum Geburtstag bekommen hat zu fünf bis zehn Prozent aus diesem Material besteht und der Rest aus "gutem" Stoff, so ist das jedoch kein Problem. Im Gegenteil: "Ein gutes Mischverhältnis kann die Kleidung weicher und weniger knitter-anfällig machen." Perfekt also, wenn man keine Lust auf ständiges Bügeln hat.

Ökologisch kühl

Ein besonderer Fall für sich, sind die Plastik-Hosen. "Diese Hosen bestehen zu 45 Prozent aus gereinigten Plastikflaschen. Dabei werden diese ganz klein gemacht und in eine Baumwollhose eingearbeitet. Das macht sie weicher und angenehm zu tragen."

Abgesehen vom richtigen Material ist auch der richtige Schnitt der Schlüssel zu einem kühleren Sommer. "Weit ausgeschnittene Sachen, möglichst nicht anliegend und einfach luftig – Das ist perfekt. Maxikleider zum Beispiel sind top." Mit weit ausgeschnittenen Achsel-Löchern kann man sogar unangenehmen Schweißflecken in diesem Bereich entgehen.

Welche Farbe all diese Kleidungsstücke haben ist größtenteils egal. Nur "dunkle Farben absorbieren die Hitze mehr, wodurch man mehr schwitzt. Hellere Farben sind da schon idealer. Früchte-Muster oder gelb, grün und rote Farben sind übrigens gerade besonders im Trend." Am wichtigsten ist jedoch: "Jeder sollte das tragen, was er möchte. Hauptsache, man fühlt sich wohl!"