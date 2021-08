Bei einer gemeinsamen, fast zweistündigen Sitzung in der Kleinregion Traisen-Gölsental wurden einige Programme besprochen, die dem Umwelt- und Klimaschutz dienen sollen.

TRAISEN-GÖLSENTAL. "Bereits als ich zum Obmann gewählt wurde, habe ich Roland Beck beauftragt, die Möglichkeiten eines intensiveren Engagements der Kleinregion im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes zu prüfen. Da nun hoffentlich die Corona-Situation wieder ein zielgerichtetes Arbeiten erlaubt, ist es an der Zeit Entscheidungsgrundlagen für die Mitgliedsgemeinden zu schaffen", sagt Obmann der Kleinregion Manuel Aichberger.

In diesem Sinne hat sich dieser mit Kleinregionsobmann Vizebürgermeister Manuel Aichberger, Regionsmanager Roland Beck, Programmmanager Christoph Wolfsegger und Matthias Zawichowski getroffen. Während Beck aus ersten Hand über die Möglichkeiten im Rahmen des Klima- und Energiefonds informiert, berichtet Wolfsegger seitens des Fonds über die breite Aktivitätenpalette und das Förderangebot.

Zawichowski erzählte als langjähriger Manager von Modellregionen aus der Praxis.

Ein konkreter Plan

"Ich weiß von einigen Mitgliedsgemeinden über konkrete Vorhabenspläne. Etwa in den Bereichen Photovoltaik, Wasserkraft aber auch Gründung von Energiegemeinschaften. Bei diesen könnten die vorgestellten Programme eine gute – auch finanzielle – Unterstützung sein. Darüber hinaus wurde uns eine große Bandbreite an, für unsere Region passenden, Umsetzungsmöglichkeiten präsentiert. Gerade im Bereich effektiver Klima- und Energiepolitik macht eine gemeindeübergreifende, konzentrierte Zusammenarbeit einfach Sinn", so Manuel Aichberger.

Das Programm der Klima- und Energie Modellregionen ermöglicht nicht zuletzt mit dem beinhalteten Investitionsprogramm viele Fördermöglichkeiten von der klimaschonenden Energieerzeugung bis hin zur Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Aber auch Radweginfrastruktur oder Gebäudesanierungen können gefördert werden.

Wohingegen das Programm der Klimawandelanpassungsregionen stark auf konkrete Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel fokussiert.

Umsetzung gar nicht so einfach



„Beide Programme haben ihre Stärken, wenn es jedoch um die konkrete Umsetzung von handfesten Projekten geht, scheint die Klima- und Energie-Modellregion aufgrund der sehr guten Förderungen gut geeignet zu sein, wirklich etwas für den Klimaschutz zu bewegen. In beiden Programmen müssen jedoch zwingend zehn unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt werden und ein eigener Manager für die Klima- und Energiemodellregion muss gefunden werden“, weiß Regionsmanager Roland Beck.

In der nächsten Vorstandssitzung der Kleinregion im Herbst werden Obmann und Manager den Vertretern der Mitgliedsgemeinden die Möglichkeiten präsentieren. Ob die gesamte Kleinregion bald auch Mitglied in einem der beiden Programme wird, wird von den Umsetzungsmöglichkeiten, dem Interesse und dem Engagement in den Mitgliedsgemeinden abhängen.

Denn die Beiden sind sich einig: wenn keine konkrete Umsetzung absehbar ist, macht eine Mitgliedschaft in diesen Programmen keinen Sinn. Das wäre im wahrsten Sinn des Wortes „vergeudete Energie“