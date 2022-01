Silvie Caron lebt in Kleinzell und malt leidenschaftlich gerne. Jetzt hat sie ihr erstes Kinderbuch illustriert.

KLEINZELL. Der Name des Buches lautet "Mehrwert-Geschichten für Kinder – Ich schaffe das!" und wurde von Norbert Hochenauer geschrieben.

"Die Grundidee dieses Projektes ist, dass Kinder wahrheitsgetreue Geschichten zum Thema „Ich schaffe das“ schreiben und diese in ihrem Buch zusammengestellt und illustriert werden", erklärt die Kleinzeller Illustratorin des Buches Silvie Caron. "In diesem ersten Band beschreiben Kinder Situationen wie sie ihre Ängste überwunden haben und ihren Weg geschafft haben. Dadurch haben sie sich gestärkt gut gefühlt und die Erfahrung gewonnen ihr Vorhaben erreichen zu können. Es war für mich eine sehr schöne Erfahrung dieses, von Kindern und für Kinder geschriebene Buch mit ihren herzwärmenden Geschichten zur Stärkung des Selbstbewusstseins zu illustrieren", so Caron.

Eine gute Zusammenarbeit



Norbert Hochenauer konnte die Kleinzellerin sofort für das Projekt begeistern. Sie brachte für dieses Kinderbuch den Löwen „Sino“ hervor, der mit seiner Fantasie und seiner Liebe zu den Kindern dessen Geschichten mit Bildern und Notizen begleitet.