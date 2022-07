Über Stock und Stein mit dem Rad unterwegs sein: Der Bezirk Lilienfeld hat schöne Touren zu bieten.

REGION. Heim von der Arbeit, schnell ins Raddress, den Helm geschnappt und schon kann's losgehen: Sich mit dem Rad über den Berg schwingen.

Der Bezirk Lilienfeld hat für Mountainbiker etliche Strecken zu bieten. Die BezirksBlätter haben ein paar davon genauer unter die Lupe genommen.

Einmal zum Hubertussee

Die "Annaberg-Hubertussee-Strecke" startet in Annaberg vor der Kirche. Über das Gscheid und entlang des Rottenbachs gelangt man zum Walsterursprung. Nach dem Ulreichsberg geht es entlang der Walster zum Hubertussee. Der Weg verläuft weiter durch das Fadental und durch Mitterbach. Darauf folgen der Josefsberg und der Joachimsberg, bis man schließlich wieder den Ausgangspunkt erreicht.

Die Strecke ist knappe 40 Kilometer lang und man sollte etwa 2,15 Stunden einplanen.

Tarschberg-Strecke

Die "Tarschberg-Strecke" beginnt beim Gemeindeamt in Lilienfeld. Es wird die Dörflerstraße circa 350 Meter befahren, bis man auf die Jungherrntalstraße einbiegt. Dieser folgt man bis zur Taurer Kapelle. Weiter folgt man dem Taurweg. Beim Bauernhof Taurer biegt man auf die Forststraße ein, welcher man bis zu einer Gabelung folgt. Bei der Gabelung angelangt, geht es Richtung Traisen. Nach der Kirche in der Kirchgasse biegt man auf die Mariazellerstraße Richtung Lilienfeld. Über den Bahnhof Traisen Markt und durch's Dörfl geht es zurück zum Ausgangspunkt.

Für die 13,3 Kilometer lange Strecke sollte man etwa eine Stunde einplanen.

Araburg Runde

Start ist bei der Kirche in Hainfeld. Von dort aus fährt man in die Ramsau. Auf Haraseck bleibend, geht es stetig bergauf. Man gelangt an eine Gabelung und nimmt den Weg, welcher weiter bergauf führt. Auf dieser Forststraße gelangt man zur Araburg. Von der Araburg bergab, kommt man erneut zur vorherigen Gabelung, jedoch wählt man dieses Mal den rechten Weg, auf dem es zum ehemaligen Gasthaus Petzl geht. Von dort geht es über das Gstettl retour nach Hainfeld.

Die Strecke ist etwa 24 Kilometer lang und für die reine Fahrzeit benötigt man etwa eineinhalb Stunden.

Die richtige Tour wählen

Wichtig ist beim Mountainbike–Fahren, dass man für einen selbst die richtige Strecke aussucht. "Man sollte sich nicht übernehmen", sagt Ronald Bauer von Radsport Bauer.



Vor jeder Ausfahrt sei auch wichtig zu überprüfen, ob die Bremsen funktionieren.



Gerade bei den heißen Temperaturen sei es auch wichtig, die Trinkflasche einzupacken.



