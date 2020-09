Neu gewählter Vorstand beim Tourismusverein Kleinzell

KLEINZELL. Im Zuge einer Generalversammlung des Tourismusvereins Kleinzell wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nachdem der bisherige Vorstand unter der Leitung des bisherigen Obmannes Martin Keiblinger mit Ablauf der Periode seine Funktion beendet hatte und auch nicht mehr für eine weitere Periode zur Verfügung stand, wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Einstimmig wurden Vizebürgermeisteirn Heidemarie Teveli zur neuen Obfrau und Mario Wallner zum Obmannstellvertreter gewählt. Ebenso einstimmig verlief die jeweilige Abstimmung zu den übrigen Funktionären: Ing. Richard Rieder als Schriftführer, Markus Trimmel als Schriftführerstellvertreter, Franz Bernhard als Kassier, Hannes Gaupmann als Kassierstellvertreter. Ing. Josef Gasteiner und Maria Grundbek wurden einstimmig als Kassaprüfer gewählt.

"Mit dem neuen Vorstand soll auch eine Neustrukturierung des Vereins erfolgen", erklärt Obfrau Heidi Teveli die Pläne für die Zukunft. "Gedacht ist, verschiedene Sektionen wie etwa Direktvermarktung, Kunst und Kultur, Kurbetrieb und Gemeinde, Gesunde Gemeinde, Ortsbildgestaltung, etc. zu schaffen. Damit sollen sich die verschiedenen Mitglieder des Vereins unmittelbar identifizieren und eine intensivere Aktivität im Vereinsleben erfolgen." Für Großveranstaltungen wie etwa das Dorffest sollen wieder alle an einem Strang ziehen und die Organisation gemeinsam durchführen. "Die Gemeinde Kleinzell will auch in Zukunft aktiv den Verein unterstützen und die für unseren Kur- und Erholungsort so wichtige Tourismusschiene mit neuen Ideen und Aktivitäten lebendig gestalten", hebt Bgm. DI Dr. Reinhard Hagen die wichtige Funktion dieses Vereins für Kleinzell hervor. Seitens der Gemeinde Kleinzell wurden alle aus ihren Funktionen ausscheidenden Vorstandsmitglieder, allen voran Obmann Martin Keiblinger sowie sein Stellvertreter Oliver Kowald, herzlich bedankt. Auch ein neuer Vereinsname steht noch zur Diskussion und soll in der ersten gemeinsamen Sitzung beschlossen werden.