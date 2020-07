Stimmungsvoller Ferienauftakt in Eschenau

ESCHENAU. Im Beisein von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurden am Montag die Sommerferien eingeläutet. Im Schulgarten der Volksschule Eschenau, wo die Ferienbetreuung in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH stattfindet, wurde das abwechslungsreiche Betreuungsprogramm vorgestellt: „Für Familien bedeuten die Ferien oft eine organisatorische Herausforderung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und des mit ihr verbundenen Lockdown mussten viele Eltern außerplanmäßig einen Großteil ihrer Urlaubstage aufbrauchen. In Niederösterreich werden die Familien in den Ferien heuer deshalb besonders unterstützt. So hat das Land Niederösterreich 4,5 Millionen Euro für Kinderbetreuung in die Hand genommen und die Förderungen für Ferienbetreuung deutlich angehoben“, so Christiane Teschl-Hofmeister.

Feierstimmung im Schulgarten



Das gemeinsame Ferienauftaktfest in Eschenau ist der Beginn einer fröhlichen Ferienzeit für die Kinder. Neben der musikalischen Eröffnung durch die Kinder begeisterte im Anschluss das Programm von Benny Barfuß. 2016 wurde der einladende Schulfreiraum im Rahmen der Aktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ unter aktiver Mitbeteiligung neugestaltet. Seitdem stehen den Kindern und Erwachsenen eine kleine Sitzarena, Sitzstufen, Kletterwürfel, Balancierelementen und Reck nicht nur während des Schuljahres, sondern auch in der Ferienzeit zur Verfügung. „Es ist schön zu sehen, wie die Projekte dieser Förderinitiative den notwendigen Ausgleich für unsere Kinder ermöglichen. Ich wünsche allen Kindern eine erholsame Ferienzeit und bedanke mich an dieser Stelle für das Engagement aller niederösterreichischen Gemeinden und all jener Pädagoginnen und Pädagogen, die mit großem Einsatz eine erholsame Ferienzeit ermöglichen“, bedankte sich Teschl-Hofmeister.