Nach schwierigen Zeiten startet die Volkshochschule (VHS) Hainfeld wieder durch und bietet ein neues Programm für das Frühjahr 2022 an.

HAINFELD. Zu den Sprach- und Yogakursen werden heuer in der VHS auch Kurse wie Salsa-Workout oder TaKeTiNa angeboten. Weiters kann man räuchern lernen, sich bei Vorträgen über Hochsensible informieren, seine eigene Naturkosmetik mischen und bei einem Genuss-Vortrag mit Whisky-Kostproben dabei sein.

Eine breit gefächerte Auswahl an EDV Kursen für Anfänger ist ebenfalls im Programm zu finden.

Änderungen in der VHS



Seit 2021 wird die VHS Hainfeld von der Stadtgemeinde verwaltet. Es gibt dadurch einige Änderungen in organisatorischer Hinsicht: die Anmeldungen zu den Kursen erfolgen direkt am Gemeindeamt per Email, persönlich, per Telefon oder direkt über die Homepage der VHS Hainfeld. Die Abrechnung erfolgt durch die Stadtgemeinde.

Die neue Leiterin der Volkshochschule ist übrigens Sandra Bauer.