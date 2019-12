"Weihnachtswunder": Lenker überlebte Horrorunfall in St. Aegyd

ST. AEGYD. Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld lenkte am 25. Dezember gegen 09:30 Uhr einen Pkw auf der L 23, im Gemeindegebiet von St. Aegyd am Neuwalde in Fahrtrichtung Mürzzuschlag. Er befand sich alleine im Fahrzeug. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Pkw in Höhe StrKm 39,9 rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei kollidierte der Pkw mit einer Schneestange und prallte gegen ein Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralles riss der hintere Teil des Fahrzeuges ab und wurde auf den gegenüberliegenden Fahrbahnrand geschleudert. Der 26-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Bruck an der Mur verbracht. Der Alkotest verlief negativ.Zu den Berge- und Aufräumungsarbeiten waren Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren St. Aegyd am Neuwalde und Mariazell im Einsatz. Die L 23 musste im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.