Egal in welcher Zeit sich die Menschheit gerade befindet, Wunder geschehen stets jede Minute, wenn ein neues Leben die Welt erblicken darf.

Das Leben zu sch├Ątzen lernt man besonders, wenn man eines in sich tr├Ągt, austragen darf und ein St├╝ckchen begleiten darf.............ich spreche zu Dir Liebe Frau, Du wunderbare Frau, die gesegnet wurde. Du darfst Dich in dieser besonderen Zeit wie eine G├Âttin f├╝hlen und nur dies tun, was Dir und Deinem Kind so richtig gut tut!

Ich bin ├╝beraus dankbar, ein paar solche G├Âttinnen begleiten zu d├╝rfen und mit achtsamen Atem├╝bungen, Yogastellungen und Entspannungstechniken mehr Harmonie f├╝r Mutter und Kind anzubieten.

Heute, im Haus der LebenskreisQuelle in Hainfeld, haben wir das einmalige Ambiente des Aussenbereiches und das sch├Âne Wetter sehr genossen.

Magst Du es mal ausprobieren und in unsere Runde kommen? Wir freuen uns sehr ├╝ber neue Begegnungen. An kommenden Donnerstag 27.8. 10:15-11:30 gibt es noch zwei freie Pl├Ątze!

F├╝r mehr Infos hier vorbeischauen www.omni4.at

Zum Anmelden 0676/620 13 67 anrufen.

Eine wundervolle Schwangerschaft und ein sch├Ânes Geburtserlebnis w├╝nscht Dir

Zdenka Brezina