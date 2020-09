Eine gute Gelegenheit es selbst zu erfahren bietet sich am Dienstag den 8. September 2020 um 19 Uhr in der Ramsau Turnhalle der Volksschule an.

Bei dieser Gratis Yoga-Einheit, haben alle Interessierten die Möglichkeit reinzuschnuppern, bevor die Herbstkurse dann ab dem 15. September beginnen.

Wir schöpfen aus Hatha Yoga, dieser uralten Kultivierung des Körpers, die erprobten tausende Jahre alten Erfahrungen. Durch die Körperlichen Übungen, Atemtechniken und Relaxation lernen wir den Zugang zum Geiste herzustellen, die mentalen Prozesse bewusst wahrzunehmen und zu unserem Wohlergehen transformieren.

Regelmässige Yoga Praxis verhilft zu mehr Harmonie im Bezug zu Unserem Inneren sowohl zu Unserer Umgebung. Durch das Üben der Achtsamkeit nehmen wir die Eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Mitmenschen bewusster war, finden einen verständnisvollen und liebevollen Zugang, Offenheit und Akzeptanz. Nebenbei gewinnt unser Körper an Muskelkraft und Flexibilität des Bewegungsapparates, was wiederum zur besseren Durchblutung und Verstoffwechselung führt. Die eigenen Selbstheilungskräfte werden angeregt und dadurch unser Immunsystem unterstützt.

Ich studiere mein ganzes Leben lang die Bewegungsformen des Menschen und damit verbundenen Energien. Ich habe vom Ballett zum Yoga gefunden und meine Rückenschmerzen geheilt. Ich bin überaus dankbar, meine gewonnenen Erfahrungen weiter geben zu dürfen und zu mehr Lebensfreude, Vitalität und Ausgeglichenheit verhelfen.

Sei im Hier und Jetzt, geniesse jeden Augenblick!

YOGA für Anfänger und Fortgeschrittene:

Ramsau DI 19-20:30

Hainfeld MI 17-19:30, DI+DO 8:30-10 (Anmeldung erforderlich)

SCHWANGEREN-YOGA:

Hainfeld DO 10:15-11:30

Zdenka Brezina | 0676/620 13 67 | post@omni4.at

www.omni4.at