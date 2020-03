St. Veiter lehrt Stärke und Selbstvertrauen

ST. VEIT. Aus dem Karatetraining schöpft Josef Renz bereits seit vier Jahrzehnten unglaublich viel Stärke und Selbstvertrauen. „Durch Karate hat sich nicht nur meine Kampfkunst zum Guten gewendet, sondern auch mein Geist hat sich dadurch enorm entwickelt. Ich bin nun viel gelassener. Ich hege so gut es geht keine Aggressionen gegen meine Mitmenschen - nur wenn ein Mensch oder Tier Schutz braucht, dann stehe ich ihnen mit all meinen kämpferischen Möglichkeiten zur Seite“, berichtet Josef Renz stolz. Der staatlich geprüfte Karate-Instruktor ist unter anderem mehrfacher Landesmeister, Europameister in „Hard Style Japanese“ und „Instructor of the year“.

Wissen und Erfahrung weitergeben

Nun gibt der St. Veiter sein enormes Wissen und seine Erfahrung im Rahmen eines Anfänger-Selbstverteidigungskurses wieder an alle Interessierten zwischen acht und 100 Jahren weiter. Ab 3. März 2020 findet jede Woche am Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr ein Training im Turnsaal der Volksschule St. Veit statt. All jene, die vielleicht noch etwas unschlüssig sind, sind herzlich eingeladen, für eine kostenlose Schnupperstunde vorbeizukommen. Weitere Informationen bei Josef Renz unter 0681/81573388