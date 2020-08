Traisentaler kämpften mit schwierigen Verhältnissen

TÜRNITZ. Beim A-Cup Trial in Kufstein gingen fünf Fahrer des Trial Team Traisentals an den Start. Die rund 150 Teilnehmer hatten dabei mit äußerst wechselhaften Bedingungen zu kämpfen. „Bei anfänglich trockenen Verhältnissen bis teilweise fast unfahrbaren Situationen durch Regen versuchte man die Fehleranzahl möglichst gering zu halten“, schildert Obmann Erich Diestinger. Als Stargast war der amerikanische Trial-Weltmeister von 1979 Berni Schreiber auf seiner Bultaco von 1979 mit dabei.

Am Ende durften sich die Fahrer aus dem Bezirk Lilienfeld über gute Platzierungen freuen.

Denise Bezucha vom Trial Team Traisental feierte den Sieg in ihrer Klasse „Ladies Trophy“ vor Birgit Allmeier und Martina Kirchgatterer. Fritz und Bernhard Gosch sowie Erich Diestinger schafften den Sprung unter die Top Ten in ihren Wertungsklassen, Alfred Wagner wurde Zwölfter.