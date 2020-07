Ziesemann sorgt für zwei Jahresbestleistungen

ST. VEIT. Beim Nachwuchsmeeting in Pottenstein lieferten die jungen Ahtletinnen des ULC Transfer St. Veit tolle Leistungen ab. Herausragend dabei war Janine Ziesemann, die gleich zwei neue persönliche Bestleistungen erreichte. Beim Hochsprung verbesserte sie sich um 14 Zentimeter auf 1,53 Meter und im Kugelstoß auf 9,92 Meter. „Diese Leistungen bedeuten in beiden Disziplinen österreichische Jahresbestleistung in der U-14 Klasse“, so der stolze Obmann und Trainer Alfred Janisch.