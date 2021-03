Viele freie Stellen sind derzeit schwer zu besetzen.



BEZIRK. "So wie in Gesamtniederösterreich haben natürlich auch in Lilienfeld die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt mit sich gebracht. Aktuell liegt die Arbeitslosigkeit um 13,8 Prozent zwar höher als im Februar des Vorjahres, jedoch unter dem Landesschnitt von 15,6 Prozent", berichtet Lilienfelds AMS-Bezirksstellenleiterin Margareta Selch.

Aus- und Weiterbildung



„Mit der Ende vergangenen Jahres gestarteten Corona-Joboffensive wollen wir Lilienfelder, die arbeitslos sind, bei der Aus- und Weiterbildung in zukunftsträchtige Berufe und im betriebsnahen Bereich unterstützen, um die Arbeitslosigkeit rasch und nachhaltig zu reduzieren. Im Bezirk Lilienfeld sind im Vergleich zu Ende Jänner 8,4 Prozent mehr vorgemerkte Personen in einer Aus- oder Weiterbildung und nutzen so ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt“, so Selch.

Chancen für Junge



Nach Altersgruppen analysiert gab es bei den Jugendlichen Personen bis 25 Jahre im Jahresvergleich wieder ein erfreuliches Minus von 6 Prozent und bei den Älteren (ab 50 Jahre) einen Anstieg von 13,4 Prozent.

Auffallend ist weiterhin der höhere Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr bei den Frauen (+17,6 Prozent), während er bei den Männern „nur“ 11,4 Prozent beträgt. Näher betrachtet zeigt sich dies bei ausländischen Frauen. Mit 34,7 Prozent zeigt sich ein extremer Unterschied zu den ausländischen Männern, wo mit minus 1,6 Prozent wiederholt ein Rückgang zu verzeichnen ist.

Geschlechts-Unterschied



Bei jugendlichen Frauen muss mit 20,7 Prozent ein exorbitanter Unterschied zu den von Arbeitslosigkeit betroffenen jugendlichen Männern verzeichnet werden, die ein deutliches Minus von 20,4 Prozent aufweisen. Die Zahl der langzeitarbeitslosen Frauen stieg um dramatische 160,6 Prozent, bei Männern beträgt die Steigerung 54,8 Prozent.

Nach Branchen gab es die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr in der Beherbergung und Gastronomie, Verkehrswesen und im Handel.

Stellenmarkt

Insgesamt stehen Ende Februar 408 Jobangebote im Bezirk zur Verfügung. Das sind um 135 (+49,5 Prozent) mehr als im Februar 2020. "Die vorhandenen Angebote können jedoch einerseits branchenabhängig wegen der Situation rund um das Coronavirus nicht oder nur sehr schwer besetzt werden und andererseits, da die Kompetenzen der Arbeitsuchenden mit den Jobprofilen der Betriebe nicht übereinstimmen", kennt Margareta Selch die Probleme.

„Hier möchte ich an die personalsuchenden Unternehmen appellieren, die Möglichkeiten der arbeitsplatznahen Qualifizierungen (AQUA, punktgenaue Qualifizierung) zu nutzen. Das Prinzip dahinter funktioniert so, dass der/die Jobsuchende ein Unternehmen/Ausbildungsbetrieb findet, das AMS die Existenzsicherung übernimmt, der Ausbildungsbetrieb die Qualifizierung finanziert und nach erfolgreich absolviertem Kurs den/die Teilnehmer_in in ein Dienstverhältnis übernimmt“, bietet Selch an. Die offenen Lehrstellen stagnieren mit 38.