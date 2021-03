Seit etwa einem Jahr bietet Silvia Helmreich selbst gefertigte Teigwaren an.



RAINFELD. Bei der Nudelmanufaktur Nudelwohl legt man großen Wert auf Regionalität. Deshalb wurden Lieferanten in der Region von Silvia Helmreich ausgewählt um sicher zu sein, dass in den qualitativ hochwertigen Rohstoffen auch tatsächlich nur die reine Natur drin ist. "Backhilfsmittel, Emulgatoren oder andere künstliche Zusatzstoffe haben darin einfach nichts verloren. Die verwendeten Eier beispielsweise beziehen wir daher auch bewusst von einem Biohof im Grünen, sodass wir quasi den lebhaften Hühner-Damen auf den weitläufigen Grünflächen bei der Arbeit zusehen können", erklärt die Rainfelderin. Für Menschen, die an einer Gluten-Unverträglichkeit leiden verarbeitet sie weizenfreie Rohstoffe wie Kichererbsen und Buchweizen. Viele frische Kräuter und Gewürze wachsen praktischerweise direkt vor der Tür, deshalb ist auch nicht die ganze Produktpalette ganzjährig verfügbar.