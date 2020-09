Rohrbach: INDAT spart 2.284 Kilometer ein

ROHRBACH. „Wir haben jede Menge Schadstoffe gespart“, freut sich Geschäftsführer Gerhard Eberl über die erfolgreiche Challenge des INDAT Teams. “Statt mit dem Auto kamen in den letzten Wochen zahlreiche Kollegen mit dem Rad in die Arbeit. Der Arbeitsplatz vor Ort bewegt Menschen´– so könnte man fast einen neuen Slogan für uns benennen.“

Vereine unterstützt



Von Anfang Mai bis Ende August „erradelte” so die Belegschaft nicht nur positive Schadstoffwerte, sondern sorgte bei Eberl für eine Spendenaktion: „Die Idee war, pro Kilometer per Rad 50 Cent an eine regionale Einrichtung zu sponsern – bei diesem Betrag können wir sogar zwei Vereine unterstützen.“ Sprachs und übergab je einen Spenden-Scheck an die örtliche Feuerwehrjugend und an jene des Roten Kreuz. Mit dabei Bundesrat Karl Bader, der von der Aktion begeistert war und spontan auf jeweils 600 Euro aufstockte.