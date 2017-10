Einen Blick auf viele Planeten und Sternen

01.10.2017, 17:27 Uhr

Beim Sterne schauen für Kinder konnte man einen schönen Blick auf Saturn und Jupiter erhaschen.

MICHELBACH. (srs) "Ich finde die Planeten cool, weil sie so weit weg sind", freute sich David Baumgartner aus St. Pölten, der gemeinsam mit seinen Eltern zur Volkssternwarte NÖ in Michelbach gekommen war, um Planeten und Sterne zu beobachten. Auch Mia Dallinger aus Hainfeld freute sich über die schönen Sternenbilder und den tollen Vortrag. Aber nicht nur die Kleinen durften ins Weltall blicken. So bekam auch Angelina Scheiblecker den Ringplaneten Saturn zu bestaunen.