Fetzige Partystimmung beim Sommerabschied

16.09.2018, 10:00 Uhr

Es "herbstlt" rund um uns und damit wurde es auch wieder Zeit, für das traditionlle Fest der Sportunion.

ST. VEIT (srs) "Wir sind schon voriges Jahr dabei gewesen und auch heute wird es wieder lustig", freuten sich Sarah Sulzer und Marie-Sophie Janisch beim 6. End of Summer-Clubbing am Sportplatz der SU St. Veit. Auch Susanne und Helmut Kaufmann sowie Ulli und Alois Wagner verbrachten amüsante Stunden. Ferdi und Margit Teveli vergnügten sich in Gesellschaft von Albert und Herta Schafrath wie auch Walter Teveli. Für musikalische Stimmung sorgten DJ P.I.M.P. und DJ Sammy.