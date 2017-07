Mit Nadel und Zwirn zu den Ferienspielen

21.07.2017, 22:00 Uhr

Neben Schwimmkursen und Golfturnieren können Kinder auch ihr Talent an der Nähmaschine zeigen.

HAINFELD. (srs) Vergangene Woche herrschte hektisches Treiben im Näh- und Strickcafe Was ihr wollt von Schneidermeisterin Elisabeth Hasler. Grund dafür war das Hainfelder Ferienspiel, in dessen Zuge die Kinder tolle sommerliche Shorts unter professioneller Anleitung nähen konnten. "Auch Buben haben großes Interesse an unserem Handwerk", freute sich die Organisatorin über den tollen Anklang. Fabian Reischer stellte gemeinsam mit seiner Schwester Sarah Reischer sein Talent an der Nähmaschine unter Beweis. Auch Elena Weber entwarf ihre eigenen coolen Hosen. Der nächste Nähkurs findet am 09. August statt.