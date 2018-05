Muttertagsbasteln mit den Kinderfreunden

06.05.2018, 20:00 Uhr

Mit schönen bunten Töpfen und Blumen sowie einem Lachen im Gesicht, machten sich zahlreiche Kinder bereit für den Muttertag.

HAINFELD. (srs) "Ich freue mich, denn meine Blume ist so schön geworden", freute sich Dana Kotoun, gemeinsam mit Jonas und Luis Edelbauer beim Basteln im Hainfelder Kinderfreunde Haus. Die Kinder stellten selbst ihre Geschenke für den kommenden Muttertag her und hatten dabei jede Menge Spaß. Auch die Organisatorinnen waren zufrieden. Einem schönen Muttertag mit vielen freudigen Mamas steht also nichts mehr im Wege.