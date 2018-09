O'zapft ist: Oktoberfest der Superlative eröffnet

22.09.2018, 11:00 Uhr

Auf die Madln, auf die Buam! In fescher Tracht zieht man dieser Tage zum Partyklassiker im Bezirk.

TRAISEN. (srs) Bereits zum 13. Mal öffnet das Original Traisner Oktoberfest seine Pforten und lockt nicht nur viele Partyfans, sondern auch Musikbegeisterte in die Stockschützenhalle des WSV Traisen und Bauers Eventstadl. Das Programm kann sich sehen lassen: Die Eröffnung machte die Partyband die Draufgänger vergangenen Donnerstag, bevor Stargast Antony Ross und die Edlseer sowie Franky Leitner am Freitag die Hallen füllten. Samtags sorgen die Dirndlrocker und Melissa Naschenweng für ordentliche Action, bevor die Zellberg Buam den Sonntag musikalisch gestalten. Den traditionellen Bieranstich nahm Ehrengast Bgm. Herbert Thumpser vor. Auch Bundesrat Karl Bader und Nationalrat Christian Hafenecker beehrten die tolle Eröffnung. Nächstes Wochenende geht das Fest in seine zweite Runde. Am Programm: Die jungen Zillertaler, Marc Pircher, Die Aufgeiger, Hannah und die Ursprung Buam.