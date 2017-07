Traisens Naturfreunde bestiegen den Hohenstein

19.07.2017, 12:09 Uhr

Der Markierung des Norbert-Mader-Weges folgend führte Johann Schwarz die Gruppe rund um Helga Beyerl, Hermann Steyrer, Christa Niederer, Hermine Krippel, Herbert Thalhammer, Hannes Bosch, Walter Schibich, Manfred Pradl und Judith Pradl bei idealem Wanderwetter zunächst auf der Forststraße in den hinteren Engleitengraben, danach auf einem Steig durch den Wald zur Wegkreuzung am Engleitensattel (965 m). Ein Tisch mit Bänken lud zu einer kurzen Rast ein, ehe es auf der Forststraße zum Otto-Kandler-Haus auf dem Hohenstein (1195 m) hinauf ging. Auf der gemütlichen Terrasse genossen alle Teilnehmer die grandiose Aussicht und sorgten für ihr leibliches Wohl. Nachdem alle gemeinsam dem Gipfelkreuz, das direkt hinter dem Haus aufragt, einen Besuch abgestattet hatten, stiegen sie auf dem teils felsigen Steig wieder hinunter zum Engleitensattel. Kurz folgte die Gruppe der Forststraße, ehe sie auf einem schmalen Pfad, der unterhalb des Hochkogels vorbeiführt, erst durch den Wald, dann über Almwiesen zum Am Himmel-Almhaus (820 m) wanderte. Nach Kaffee und Kuchen ging es direkt nördlich über den alten Karrenweg des Himmelalmweges vorbei an einem kleinen Wasserfall, dem Mirafall, talwärts zum Oberhof.