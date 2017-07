3. St. Aegyder-Traktor-Corso am Sonntag, den 20. August 2017 zum Bauernmarkt!

Sankt Aegyd am Neuwalde

Anläßlich des traditionellen St. Aegyder Bauernmarktes findet ein Traktor-Corso statt. Treffpunkt ist der Sparmarkt-Parkplatz ab 09:00 Uhr.



Die Abfahrt beginnt um 11:00 Uhr und führt in die idyllische Landschaft von St. Aegyd. Die Rückkehr ist um 14.00 Uhr am Festgelände des Bauernmakrktes vorgesehen.



Organisiert wird der Corso von Hrn DI Angele, Franz Baumgartner, Hans Perthold und Sparkaufmann und Oldtimer-Experte Willi Eisner.



Anreisemöglichkeit ab 19. August zum Traktor-Corso-Camp am Firmengelände der RTA GmbH.



Kostenlose Anmeldungen bei Hrn. Franz Baumgartner, Tel. 0680 5523199



Das Bauernmarktkomitee freut sich über eine rege Teilnahme!