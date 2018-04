Einführungstag für neue Mitarbeiter im Landesklinikum Lilienfeld

27.04.2018, 10:18 Uhr

Zu Beginn des Tages werden die neuen Mitarbeiter durch die Klinikleitung willkommen geheißen. In der anschließenden Vorstellung des Klinikums erfahren die neuen Kollegen Daten und Fakten sowie Wissenswertes rund um das Klinikum und lernen die einzelnen Abteilungen und Bereiche kennen. In weiterer Folge beschreibt der Betriebsrat seine Aufgaben im Klinikum und informiert über die angebotenen Serviceleistungen. Durch die Hygienefachkraft erfolgt danach eine Hygieneschulung und durch den Brandschutzbeauftragten werden in einer ersten Brandschutzschulung Informationen zum richtigen Verhalten im Brandfall vermittelt. Ferner werden berufsgruppenspezifische Schulungen besucht. In einer abschließenden Führung durch das Klinikum werden die Bereiche wie zum Beispiel Technik, Küche und die Bettenstationen besichtigt, wo wichtige Ansprechpartner vorgestellt werden.