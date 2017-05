Lehenrottes Feuerwehr freut sich über jugendliche Verstärkung

07.05.2017, 10:34 Uhr

Nach einer Florianimesse in der Pfarrkirche Lehenrotte, die von Feuerwehrkurat Pater Raimund Vidonya zelebriert wurde, konnte Unterabschnittskommandant Christian Teis Bürgermeister Christian Leeb, die Feuerwehren Lehenrotte und Freiland, eine Abordnung der FF Türnitz sowie die Musikkapelle Türnitz begrüßen. Die gesamte Feier fand im Zeichen der Jugend statt. Aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge konnte die FF Lehenrotte die letzten drei Jahre keine Jugendmannschaft stellen. Jetzt, gestärkt durch die sieben neuen Mitglieder, lebt diese Mannschaft wieder auf.„Die Jugend ist unsere Zukunft – ohne Feuerwehrjugend keine Zukunft der Feuerwehr“, so die Kernaussage in der Einleitung zur Angelobung der Jugendmitglieder.