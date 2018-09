Niederösterreich zahlt gerne mit Bargeld

10.09.2018, 14:53 Uhr

Lilienfeld zahlen am liebsten in Bar.

BEZIRK. Nur Bares ist Wahres: Fast die Hälfte der Niederösterreicher – 45,8 Prozent – bezahlt ihre Einkäufe mit Geldscheinen und Münzen. So das Ergebnis einer Umfrage, die die digitale Privatkundenbank ING-DiBa Austria durchgeführt hat. Mit der Bankomatkarte bezahlen drei von zehn Niederösterreicher (29,9 Prozent) ihre Anschaffungen. Bundesweit sind es lediglich 28,3 Prozent. Auch die Lilienfelder zahlen am Liebsten mit Bargeld. Bürgerin Sabine Huber meint: "In Bar zahlen ist eben bequem. So einfach is' des! Noch a Frage? Nein? Gut, ich muss nämlich einkaufen gehen."