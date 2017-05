ÖVP: "Frauen-Tausch" in der Bezirksgeschäftsstelle Lilienfeld

03.05.2017, 07:05 Uhr

Sandra Böhmwalder übernimmt ab sofort die Bezirks-Agenden der nach St. Pölten abgewnanderten Christine Lechner.

LILIENFELD. Sie ist 40 Jahre alt, vierfache Mutter und seit Anfang Mai die neue Bezirks-Geschäftsstellenführerin der Volkspartei Lilienfeld. "Meine Aufgabe ist es, die politischen Ziele im Bezirk Lilienfeld möglichst schnell umzusetzen", so Sandra Böhmwalder. Gelingen soll das vor allem durch Bürgernähe. "Man muss mit den Menschen reden, um zu wissen, was sie wollen."Die aus Hainfeld stammende Bürokauffrau folgt der nach St. Pölten abgewanderten Christine Lechner. "Für mich waren es fünf schöne und ereignisreiche Jahre als Bezirksstellenführerin. Ich möchte mich bei allen Unterstützern recht herzlich bedanken", resümiert Lechner, die künftig als Kommunalreferntin für das Land Niederösterreich tätig sein wird.Bezirks-Parteiobmann Karl Bader sieht dem "innerbetrieblichen" Wechsel mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: "So ein Wechsel kurz vor einer Landtagswahl (Anm.: 2018) ist natürlich nicht immer optimal, aber ich bin von den Qualitäten von Sandra Böhmwalder fest überzeugt."