Ramsauer Sautrog- und Entenrennen

Auch in diesem Jahr lebt wieder eine alte Tradition in Ramsau auf. Das Sautrogrennen wird das dritte Mal unter der Leitung vom Präsidenten des Vereines "Der Club", Stefan Steinacher veranstaltet. Nachdem die ersten zwei Rennen sehr gut besucht und bejubelt wurden, gibt es im Juli 2017 eine Neuauflage des Wasserspektakels.Beim sogenannten Sautrogrennen geht es vorwiegend um die Gaudi. Jedes Team baut sich ein Floß oder fährt ganz traditionell auf einem Sautrog. Ziel ist es dabei, die beste Zeit einzufahren. Handwerkliches Geschick und sportlicher Ehrgeiz sind beim Bau der "Rennfahrzeuge" und während des Rennens gefragt.Es wird, wie immer, wieder eine Riesen-Gaudi beim ehem. Gasthaus Kantner (direkt neben der Firme Rieder-Kistenproduktion)! Preise wird es für das schnellste sowie kreativste Team geben.

Beim Ramsauer Entenrennen heißt es für viele Plastik-Entlein wieder: Hinein in den Ramsaubach und dann schnell in Richtung Ziel. Die Paten der gelben Rennteilnehmer fiebern vom Ufer aus mit und hoffen auf den ersten Platz. Oder darauf, dass ihr Schützling zumindest das Ziel erreicht und nicht vorher an einem unvorhergesehenen Hindernis hängenbleibt.Das Rennen macht Spaß – und ist gleichzeitig ein Fest für groß und klein.Natürlich werden auch die kreativsten Entlein prämiert.Nähere Informationen folgen!