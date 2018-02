St. Aegyder Seemannsabend mit ausgezeichnetem Vortrag, griechischer Livemusik und mediterraner Küche, am Freitag, den 06.April um 19.30 Uhr im Kulturstadl!

, 3193 St. Aegyd am Neuwalde AT

Kulturstadl , 3193 St. Aegyd am Neuwalde AT

Einen Seemannsabend für alle Freunde des Mittelmeeres wird am Freitag, den 06. April um 19.30 Uhr abgehalten.



Der Yachtclub Braunau bringt den Multimediavortrag " Auf den Spuren der österr. Seefahrt" - Mare Vostrum.





In mehreren Saisonen wurden elf Törns in historischen Revieren der Adria, im Mittelmeer und in der Nordsee besegelt.



Die k. u. k. Marineakademie hatte in Braunau am Inn ihren letzten Standort, sie wurde von Rijeka ins tiefste Hinterland verlegt.



Für diese Törns wurde der YC Braunau mit dem Miramare-Preis ausgezeichnet. (siehe auch www.yachtrevue.at, Ausgabe Februar 2018).



Mit griechischer Livemusik und mediterraner Küche erwarten wir einen tollen Abend.



Kartenverkauf beim Kulturverein, € 22,-



Die Veranstalter hofft auf zahlreichen Besuch!