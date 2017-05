Stift Lilienfeld: 2500 Ministranten in Vorfreude auf Mini-Großevent

10.05.2017, 10:26 Uhr

Um 10 Uhr ziehen alle Ministranten zum gemeinsamen Gottesdienst ein. Anschließend wird den Kindern ein buntes Programm mit allerlei Spielen, rund 80 Workshops aus den Bereichen Kreativ, Dreikönigsaktion, Outdoor und MiniLeben sowie mit einer interaktiven Rätselrallye und einigen Überraschungen geboten. Für die über 13-jährigen Minis sowie auch für PfarrbegleiterInnen gibt es außerdem jeweils spezielle Angebote. Das Programm wird mit einer gemeinsamen Abschluss-Show um 16 Uhr abgerundet.

Die Ministranten-Pastoral ist der Katholischen Jungschar ein besonderes Anliegen. Ulrich Schilling, Leiter des Bereichs Kinder und Jugend der Pastoralen Diensten der Diözese, streicht diese Bedeutung hervor: „Wir sind sehr stolz auf die ehrenamtliche Arbeit tausender Buben und Mädchen jahrein, jahraus in ihren Pfarren – sehen sie aber gleichzeitig als Ansporn, besondere Veranstaltungen und Angebote zu setzen. So ist der Mini-Tag mittlerweile ein Fixpunkt für viele Ministrantengruppen der Diözese geworden.“Die hauptverantwortlichen Organisatoren der Veranstaltung, Andreas Steininger und Michael Tanzer, sind sich einig: „Dass sich so viele Mitarbeiter Zeit für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltung nehmen, zeigt den Stellenwert des Ministrantendienstes in der Kirche.“Interessierte MinistrantInnengruppen können sich im Jungscharbüro unter 02742/324-3354 oder im Internet unter http://stp.jungschar.at anmelden.