Umfangreiche Bauarbeiten in Traisen

13.10.2017, 11:00 Uhr

Eine Sanierung dieses Kreisels war erforderlich, da die Fahrbahn auf Grund der aufgetretenen Schäden nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprach. Der Kreisverkehr ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 15.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Werksbachbrücke am östlichen Ast des Kreisels, welche sich zum Teil unter dem Kreisverkehr befindet, wurde im Zuge der Bauarbeiten neu errichtet.Um weitere Zeitschäden zu vermeiden werden Sanierungsarbeiten an dem Brückenobjekt an der B 18 vorgenommen. Diese umfassen die Erneuerung bzw. Sanierung der Randbalken, der Brückenabdichtung, der Entwässerung, des Fahrbahnbelages und der Geländer. Die Gesamtbaukosten von rund 1,4 Mio. Euro. Am nördlichen Ortsende wird die B 20 derzeit auf einer Länge von etwa einem Kilometer generalerneuert. Diese Arbeiten belaufen sich auf etwa 500.000 Euro.