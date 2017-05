"Wunderbare Wienerwaldwiesen" in Kaumberg

03.05.2017, 11:51 Uhr

über "Wunderbare Wienerwaldwiesen in Bildern" statt. Bei diesem Bildervortrag wurde von den Vortragenden Landschaftsökologen vom Biosphärenpark Wienerwald, Frau DIin. Wrbka Elisabeth und Herr Harald Rötzer der faszinierende Lebensraum von Wiesen im Wienerwald in Bilder und Geschichten, den Besucher nahe gebracht.Auch einen interessanten Termin zu dem Thema gibt es schon: Bei einer begleiteten Wiesenführung am Montag, 22. Mai 2017 um 18 Uhr bei Familie Schatzl - Mitterböck in Kaumberg, erleben sie die Wiesen im Wienerwald live und kommen mit den Landwirten ins Gespräch.