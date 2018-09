Buchpräsentation „Motorradlegenden unterwegs“

09.09.2018, 06:34 Uhr

Autor Herbert Thumpser (Bgm. von Traisen und Obmann des Vereines RH#169 Rupert Hollaus -www.austrian-classic.at) - er verfasste ua. das Buch "Österreichische Legenden in Schräglage" - präsentierte auf sehr amüsante Weise vor zahlreichen Motorrad-Staatsmeistern in Traisen (Heimatgemeinde Rupert Hollaus) am Geburtstag von RH (4.9.) sein sehr kurzweiliges und lustiges Anekdotenbuch "MOTORRADLEGENDEN UNTERWEGS" -Geschichten und G´schichterl aus 70 Jahren Rennfahrerei!

"Österreichische Motorradrennfahrer waren viel unterwegs und haben einiges erlebt. Bei den Rennen, im Fahrerlager oder bei An- und Abreisen. Im In- und im Ausland. Ohne Navigationsgerät und ohne Handy ging es in abenteuerlichen Fahrzeugen, auf ebenso abenteuerlichen Straßen, in die ehemaligen Oststaaten, nach Spanien, Italien oder England. Nicht immer ohne Hürden, nicht immer ohne Abenteuer, nicht immer ohne Grenzkontrollen. Dieses Buch erzählt die zum Teil heiteren, skurrilen und lustigen Erlebnisse der österreichischen Motorradlegenden auf dem Weg zum Erfolg. Es bietet einen etwas anderen Blick hinter die Kulissen des Motorradsportes der letzten sieben Jahrzehnte. Geschichten und G´schichterln - geschildert von einmaligen Menschen – unseren Motorradlegenden".Wir freuen uns auf bereits auf das Buch "Österreichische Legenden in Schräglage – TEIL 2" -Portraits österreichischer Motorradrennfahrer aus sieben Jahrzehnten - dieses wird im November prästentiert!Buchbestellung € 19,90 zzgl. Versandkosten: https://www.thucom.at/buchbestellung.asp ODER im Buchhandel: Thucom Verlag ISBN 978-3-200-05851-4Fotos: Alfred Pech