Karl Bader legt Halbzeit-Bilanz nach Gemeindewahlen

26.07.2017, 10:37 Uhr

Gemeinsam mit dem Land NÖ wurde in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten umgesetzt. Hervorheben möchte er die Investition in den Kindergarten in der Gemeinde Kleinzell oder die Neugestaltung des Hauptplatzes in der Gemeinde Rohrbach, oder auch die Neugestaltung des Volksheimplatzes in Traisen.

Insgesamt hat das Land NÖ zur Halbzeit die unterschiedlichen Gemeindeprojekte im Bezirk mit rund 10 Mio. Euro gefördert - von Investitionen in Schulen und Kindergärten über Gemeindestraßen- und Infrastruktur, bis hin zu Kultur- und Wissenschaftsförderungen. Klar ist, dass wir auch in der zweiten Hälfte der Periode volle Kraft für unsere Gemeinden geben werden“, informiert LAbg. Bgm. Karl Bader und geht auf die zentralen Budgetposten, in denen Land und Gemeinden gemeinsam Verantwortung übernehmen ein:Für Schulen und Kindergärten: Insgesamt wurden 1.4 Mio. Euro in Baumaßnahmen an Schulen und Kindergärten investiert und vom Land NÖ mit insgesamt 388.000 Mio. Euro gefördert.Durch Finanzsonderaktionen für Arbeit und Wirtschaft: Im Rahmen der Finanzsonderaktionen des Landes NÖ für Arbeit und Wirtschaft wurden 7 Gemeinde-Projekte mit insgesamt 1,2 Mio. Euro gefördert. Damit wurden 2,7 Mio. Euro an Gemeinde-Investitionen ausgelöst.Für Kultur- und Wissenschaftsprojekte: Insgesamt wurden 66 regionale Kultur- und Wissenschaftsprojekte mit 1,7 Mio. Euro gefördert. Darunter die Sanierung des Zisterzienserstiftes Lilienfeld, und die Innenrenovierung der evangelischen Kirche in Mitterbach.Zusätzlich wurde noch in den Bereichen Gemeindestraßen, Feuerwehren, die Revitalisierung unserer Ortszentren, Sport und Freizeitanlagen, sowie in den Bau und die Sanierung der Güterwege investiert.