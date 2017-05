Annaberger stürmt laufend Traisentals Berge

12.05.2017, 10:18 Uhr

Der Annaberger ist selbst begeisterter Läufer und trainiert von Frühling bis Herbst drei bis vier Mal wöchentlich, im Winter erklimmt er die Berggipfel mit seinen Tourenskiern. „Ich liebe die Natur und die Schönheit der Berge genießen zu können. Das Zusammentreffen mit Lauffreunden ist auch ein wichtiger Aspekt“, beschreibt Karl Schachinger die Faszination Berglauf. Er hat bereits an zahlreichen Läufen im In und Ausland teilgenommen, wie beispielsweise 2014 beim Zermatt Halbmarathon am schweizerischen Matterhorn.

Steigende Teilnehmerzahlen

Der Traisentaler Berglaufcup umfasst heuer neun Bewerbe, wobei der Auftakt am 20. Mai mit dem Gschwendt Berglauf in Hohenberg erfolgt. „Das Feedback ist sehr positiv, was auch die steigenden Teilnehmerzahlen beweisen. Durch den Berglaufcup wurden beispielsweise in Hohenberg oder Kleinzell auch neue Veranstaltungen ins Leben gerufen“, freut sich Schachinger, der versucht, bei möglichst allen Läufen auch selbst an den Start zu gehen.Für die Teilnehmer des Traisentaler Berglaufcups gibt es tolle Sachpreise beim Finale in Kleinzell am 23. September zu gewinnen. „Wir wollen möglichst viele Menschen zum Laufen bringen und attraktive Veranstaltungen bieten“, so Schachinger. Alle Informationen sowie aktuelle Zwischenstände gibt es laufend auf der neuen Homepage: www.traisentaler-berglaufcup.at