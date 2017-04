Jugend wird in St. Veit gefördert

23.04.2017, 18:28 Uhr

Tolles Umfeld für die Jugend

Das Hauptaugenmerk liegt voll und ganz am Nachwuchs, welcher an drei Tagen in der Woche (Montag, Mittwoch und Freitag) im Sportzentrum Hainfeld trainiert wird. „Das Ziel der gemeinsamen Trainingseinheiten ist die Vorbereitung unserer jungen Athleten auf die unterschiedlichsten Bewerbe der Landes- und Staatsmeisterschaften. Aber auch der gesellige Teil und die Freude an der Bewegung dürfen dabei nie zu kurz kommen“, so Alfred Janisch, der gemeinsam mit Dagmar Urfahrer und Sepp Sulzer die Kinder- und Jugendlichen trainiert.

Herausragende Leistungen erbracht

Neuzugänge immer willkommen

Unter der Leitung von Janisch konnten in den letzten Jahren tolle Erfolge beim ULC Transfer St. Veit gefeiert werden. „Unsere herausragendsten Athletinnen sind derzeit Lena Pressler, unter anderem Staatsmeisterin im 300 Meter-Hürdenlauf sowie Sabrina Koberwein, die zahlreiche Medaillen gewonnen haben. Da beide nun das BORG für Leistungssport in St. Pölten besuchen, trainieren sie nun aber zum Großteil bei der Union St. Pölten“, ist Alfred Janisch stolz auf seine Schützlinge.Ein weiteres Nachwuchstalent, das derzeit für Furore sorgt, ist der junge Constantin Urfahrer. Er erzielt Spitzenplätze in der Klasse U14 am laufenden Band und konnte auch den diesjährigen NÖ Union Crosscup überlegen gewinnen. „Zur Saisonvorbereitung haben wir auch heuer in den Osterferien ein tolles Trainingslager im kroatischen Pula absolviert“, blickt Janisch gerne zurück.Auch abseits des sportlichen Bereichs ist der ULC Transfer St. Veit regelmäßig bei gesellschaftlichen Veranstaltungen vertreten. So beteiligen sich die Mitglieder unter anderem beim Verkaufsstand beim Bauernmarkt oder Adventmarkt in St. Veit sowie Faschingsparty, Trainingszeltlager und vieles mehr. „Talentierte und interessierte Burschen und Mädchen ab der der dritten Klasse Volksschule werden jederzeit aufgenommen. Diese beziehungsweise deren Eltern können sich gerne bei mir unter 0664/73424145 melden“, so ein äußerst motivierter Obmann Alfred Janisch.