Rohrbach schießt sich nach oben

08.10.2017, 17:17 Uhr

In der Liga ankommen

Junge Spieler integrieren

Aktuell sind die Fußballer aus Rohrbach dabei, in der 1. Landesliga Fuß zu fassen. Doch aller Anfang ist schwer – das weiß auch Patrick Buche: „Teilweise hat die Mannschaft schon beachtliche Leistungen gezeigt, wie beispielsweise die Aufholjagd in Zwettl, wo wir ein 0:3 auf ein 4:3 gedreht haben. Uns fehlt aber noch die Entschlossenheit und Kaltschnäuzigkeit um endgültig in der Liga anzukommen, aber wir sind auf einem guten Weg.“Auch abseits vom grünen Rasen sorgt der Verein immer wieder für Aufsehen. Die jährliche „4 Seasons Party“ gilt als eines Party-Highlights im Gölsental, welches heuer erstmals als Halloween Special am 31. Oktober in der Zöchling Halle in Hainfeld veranstaltet wird.Das Ziel des USC Rohrbach für heuer ist klar definiert, so will man den Klassenerhalt in der 1. Landesliga sichern. Doch auch darüber hinaus gibt es konkrete Pläne, die man versucht umzusetzen. „Langfristig wollen wir junge Spieler aus dem Bezirk Lilienfeld entwickeln, welche wir dann in die Kampfmannschaft integrieren wollen. Diese sollen die Möglichkeit haben auf hohem Niveau Fußball spielen zu können“, blickt Patrick Buche optimistisch in die Zukunft.