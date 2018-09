St. Veits Routinier nicht zu biegen

16.09.2018, 22:08 Uhr

Großer Triumph ohne Einzelsieg



Premierensieg bei den Damen



Jubiläum steht vor der Tür



Bei den Herren wechselte die Führung mehrmals und es war bis zum Schluss ein heißer Kampf um den Gesamtsieg. Am Ende setzte sich aber einmal mehr Routinier Karl Felnhofer durch, der als Zweiter beim abschließenden Wobachrennen noch den Führenden Rainhart Kram-Aron überholen konnte. Mit dem Sieg bei diesem Radrennen schob sich auch Andreas Hobl noch vorbei und belegte somit vor Kram-Aron den zweiten Platz in der Gesamtwertung.Für Karl Felnhofer sicherte sich somit nach 2011, 2013, 2014 und 2016 bereits zum fünften Mal den Titel „St. Veiter Eisenmann“. „Die Ausgeglichenheit der verschiedenen Sportarten Laufen und Radfahren macht es letztendlich aus. Karl feierte heuer keinen Einzelsieg, zeigte aber auch keine Schwachstellen. Mit drei zweiten Plätzen und einem dritten Platz ist er verdienter Sieger“, freut sich Organisator Oliver Pressler vom ULC Transfer St. Veit.Auch acht Damen stellten sich der Herausforderung. Bettina Putz ließ ihren Konkurrentinnen aber nicht den Hauch einer Chance und gewann mit vier Einzelsiegen auch überlegen die Gesamtwertung. Bettina Putz durfte sich damit zum ersten Mal über die Eisenmanntrophäe freuen und verwies Silke Schernthaner und Michaela Hinterwallner auf die Plätze.Als Sieger wurden bei der Abschlussveranstaltung aber all jene gefeiert, die alle vier Bewerbe erfolgreich absolviert haben. Diese wurden traditionell mit dem begehrten Finisher-Shirt belohnt. „Mit 34 Startern durften wir uns über einen neuen Rekord freuen. Durch den Eisenmann werden die einzelnen Bewerbe in St. Veit jedenfalls sehr belebt und es beweist, dass im Gölsental sehr viele Sportbegeisterte zu Hause sind“, so das äußerst positive Resümee von Oliver Pressler.Nach dem Eisenmann ist bekanntlich auch wieder vor dem Eisenmann. So wird nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum über die Bühne gehen. „Ein besonderes Highlight müssen wir uns noch überlegen. Leider gibt es niemanden mehr, der alle neun bisherigen Eisenmänner gefinisht hat. Armin Schaffhauser war der Letzte, ist aber heuer durch seine Hüftoperation ausgefallen“, so Pressler.