Wittmann "fängt" sie alle ein

26.04.2017, 14:26 Uhr

Der Ramsauer Franz Wittmann steuert auch heuer das "Catcher Car" beim Wings for Life World Run.

RAMSAU. Von 2004 bis 2010 war Franz Wittmann als aktiver Rennfahrer in der Rallye-Szene unterwegs. Der Ramsauer musste sich 2008 nach einer äußerst spannenden Saison und einem harten Kampf nur Raimund Baumschlager geschlagen geben und wurde Vizemeister in der Österreichischen Staatsmeisterschaft. In den beiden darauffolgenden Jahren war Wittmann dann international im Einsatz und zählte dabei zu den besten Privatiers. „Es war eine echt tolle Zeit für mich, die ich keinesfalls missen will“, erinnert sich Franz Wittmann gerne zurück.

Fahrer der ersten Stunde

Hohe Konzentration gefragt

Viele glückliche Gesichter

Bei der Erstauflage des Wings for Life World Runs im Jahr 2014 suchten die Veranstalter erfahrene Piloten, die das „Catcher Car“ steuern sollen. Dieses Fahrzeug gilt als mobile Ziellinie, welches 30 Minuten nach dem Start ins Rennen geht und anschließend das Feld von hinten aufrollt. „Bei der Premiere war man natürlich noch unsicher, wie das ganze funktionieren soll, deshalb hat man Fahrer gesucht, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Ich wurde gefragt und habe sofort zugesagt“, ist Franz Wittmann begeistert vom Konzept dieser Veranstaltung.In den letzten drei Jahren hat sich auch in Sachen „Catcher Car“ einiges getan und so sind diese mittlerweile auch mit einem Tempomaten, der auch bei den entsprechenden Laufgeschwindigkeiten funktioniert, ausgestattet. „Man muss dennoch äußerst konzentriert sein, da man bei großen Menschenmengen oder Engstellen das Tempo natürlich auch reduzieren muss. Wir haben eine GPS-Anzeige im Auto und versuchen immer den vorgegebenen Bereich einzuhalten“, kennt Wittmann die Herausforderungen.Auch heuer werden zwei „Catcher Cars“ beim WIngs for Life World Run am 7. Mai 2017 um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde nach Start, die Verfolgung aufnehmen. Hinter dem Steuer werden wieder der querschnittgelähmte Rallyepilot Reini Sampl sowie der Ramsauer Franz Wittmann sitzen. „Es ist eine große Freude und Ehre für mich, dass ich hier wieder dabei sein darf. Die Stimmung ist einfach einzigartig und es gibt so viele schöne Momente, die man hier miterleben darf. Ich darf beim Vorbeifahren in so viele glückliche Gesichter schauen“, ist Franz Wittmann sichtlich begeistert.