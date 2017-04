Ein Profi für jeden "Schuss"

27.04.2017, 11:49 Uhr

Hainfeld: Das bekannte "Foto Atelier" von Marlies Rauch feiert sein 20-jähriges Bestehen.

HAINFELD. Anlässlich des runden Firmenjubiläums trafen die BEZIRKSBLÄTTER die Fotografin Marlies Rauch zum Interview.Schon während der Schulzeit hatte ich im privaten Umfeld die Gelegenheit mit einer Spiegelreflexkamera zu experimentieren. Mir war schon vor der Matura klar, dass ich Fotografin werden will. Nach Lehr- und Praxisjahren war der Entschluss zur Selbständigkeit schon noch mal ein großer Schritt.

Es ist die Vielseitigkeit. Zum einen muss man das technische Handwerk verstehen, zum anderen ist Kreativität bei jeder Aufnahme gefragt – gleich ob es sich um Portraitfotografien, Bewerbungsfotos, Aktaufnahmen, Hochzeitsfotos oder sonstige Themen handelt. Fotografie ist durch den einzelnen Menschen immer einzigartig.Nein, es gibt keine unfotogene Menschen. Bei Shootings verwickle ich meine Kunden gerne in ein Gespräch, so dass sie lockerer werden und ihre natürlichen Seiten zeigen. Und genau diese Natürlichkeit wird dann auch bei der Aufnahme festgehalten.Professionelle Fotografie kann durch nichts ersetzt werden. Nur ein Profi, der sein Handwerk versteht, weiß, wann der richtige Moment zum Auslösen ist. Genau diese Momente sind es, die den emotionalen Wert eines Fotos unvergesslich machen. Denn darum geht es: ein Bild für die Ewigkeit zu schaffen.Man braucht viel Erfahrung, aber auch das Wissen, wie man den jeweiligen Menschen in das richtige Licht rückt, so dass er sich selbst gefällt.Ästhetisch schön gestaltete Aufnahmen sind immer gefragter als Geschenk. Meistens sind es Frauen, die sich der Aktfotografie hingeben. Aber es kommen auch vereinzelt Männer und auch immer mehr Pärchen, die sich ein besonders sinnliches Foto wünschen.Es gibt immer ein unverbindliches Erstgespräch, in dem wir abklären, in welche Aufnahmerichtung es gehen soll. Das heißt ob sich der Kunde Dessous, bestimmte Accessoires oder die pure Nacktheit auf dem Foto wünscht. Das Shooting selbst dauert dann ein bis zwei Stunden, wobei die anfängliche Scheu vor dem Ungewohnten schnell vergeht. Das Vertrauen zu mir als Fotografin kommt ganz von selbst und dann geht alles von ganz alleine.Kundenorientiert, flexibel und menschlich.