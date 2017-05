Gemeindealpe Mitterbach startet Sommerprogramm

10.05.2017, 12:39 Uhr

Die Sesselbahnen starten vorerst einen eingeschränkten Betrieb. „Unsere Lifte sowie die Mountaincartstrecke sind bei Schönwetter vorerst an Samstagen, Sonntagen, Feier- und Fenstertagen in der Zeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr in Betrieb. Ab Juni stehen sie zusätzlich auch an Donnerstagen und Freitagen zur Verfügung. Von 22. Juni bis 24. September können die Fahrgäste das Angebot der Gemeindealpe täglich nutzen. Danach läuft der Sesselbahn- und Mountaincartbetrieb wieder an Samstagen, Sonntagen, Feier- und Fenstertagen bis 29. Oktober “, erklärt dazu NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.Die Angebote der Gemeindealpe Mitterbach wurden in den vergangenen Jahren ausgezeichnet angenommen. Besonders beliebt sind die Fahrten mit den Mountaincarts und Monsterrollern. In der heurigen Saison wird man daher am bewährten Programm festhalten. „Wir haben an den Fahrgastzahlen des Vorjahres gesehen, dass die eingeschlagene Richtung stimmt. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir weitergehen und die Angebote auf der Gemeindealpe kontinuierlich weiterentwickeln“, so Wilfing.