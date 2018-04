"Girl´s Day" bei Neuman Aluminium

25.04.2018, 12:30 Uhr

Lehrreiche Stunden

Für die jungen Hainfelder stand im Anschluss eine Besichtigung des Betriebs am Programm. Hierbei hatten sie die Möglichkeit, mit Arbeitern und Angestellen in Kontakt zu kommen und ihre Fragen zu stellen. "Es ist wichtig, die veralteten Geschlechterrollen aufzugeben. Auch Mädchen können und sollen in technischen und handwerklichen Lehrberufen ihr Glück finden", erklärte Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister, die selbst die HTL absolvierte.