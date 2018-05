Hainfelder Betriebe fördern Mitarbeitergesundheit

04.05.2018, 12:24 Uhr

Ebenso bekannte sich auch Priska Kunz, Inhaberin von Hair & Beauty, mit Unterzeichnung der BGF Charta einen gesundheitsförderlichen Weg zu beschreiten. Das gesamte Team erarbeitete in einem Workshop unter dem Titel #Beautypowerhasen, was sie am Arbeitsplatz glücklich und in weiterer Folge gesund hält und wo Verbesserungen möglich wären.