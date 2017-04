Mit schnellem Breitband voraus

27.04.2017, 12:13 Uhr

Die Gemeinden im Triestingtal stimmten für den Ausbau des Internets

REGION. „Breitband-Internet ist die Schlüssel-Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. Ein offenes, öffentliches und zukunftssicheres Netz ist die Basis für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Regionen", so Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav über die breite Zustimmung der Bevölkerung zum Ausbau des Internets durch das Land Niederösterreich. "Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Menschen und Betriebe im Triestingtal diese Chance für sich nutzen wollen."

Das Breitbandmodell des Landes Niederösterreich sieht vor, dass man in jenen Regionen aktiv wird, wo private Telekommunikationsanbieter nicht selbst bauen. Somit können auch Haushalte und Betriebe in ländlichen Gebieten von der Digitalisierung profitieren. Zur Umsetzung braucht es mindestens 40 Prozent Zustimmung in den jeweiligen Gemeindegebieten. In der LEADER-Region Triestingtal wurden teilweise sogar mehr als 60 Prozent erreicht.