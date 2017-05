On-Tour mit der Arbeiterkammer und dem "Gesundheits-Truck"

03.05.2017, 07:08 Uhr

AK-Bezirks-Chef Burkhard Eberl war zu Gast bei der Firma "Indat" in Rohrbach.

ROHRBACH. Unter dem Motto "Wir bewegen NÖ" besuchte Arbeitkammer-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl im Zuge der Regionaltour 2017 das Unternehmen "Indat" in Rohrbach. "Wir sind seit Mitte März im Bezirk unterwegs um zu sehen, was die Menschen in der Arbeit bewegt und mit welchen Problemen die Arbeitnehmer heutzutage zu kämpfen haben", so Eberl. "Natürlich schaffen wir es nicht alle Betriebe zu besuchen, aber wir bemühen uns einen respektablen Querschnitt durch viele Branchen des Bezirkes zu ziehen." Zusätzlich konnten bei dem AK-Besuch gleich über 30 Beschäftigte der Firma "Indat" einen mobilen Gesundheits-Check durchführen lassen. Von einer Wirbelsäulenvermessung bis hin zu Seh- und Gehörtest, Blutdruckmessung, Lungenfunktionstest und Blutuntersuchung reichte die Kontrolle. "Diese Aktion soll auch ein Ansporn für alle im Berufsleben stehenden Menschen sein, sich jährlich einer Gesundenuntersuchung zu unterziehen", regt Eberl an, "denn Vorbeugen ist besser, als Krankheiten durch langwierige Behandlungen zu heilen". Bis Mitte November soll die AK-Tour noch weitergehen.