Sensationelle Entwicklung am Lilienfelder Arbeitsmarkt

05.05.2018, 14:15 Uhr

Rückgang auf allen Ebenen

Insgesamt waren Ende April 703 Personen, davon 308 Frauen und 395 Männer, beim Arbeitsmarktservice (AMS) Lilienfeld vorgemerkt. Das sind im Vergleich zum Jahr 2017 um 212 Betroffene weniger. Die Arbeitslosigkeit ist in allen Kategorien, auch bei den langzeitarbeitslosen (LZA) und bei den 50+ Personen zurückgegangen.

Erfolgreiche Frühjahrskampagne

Akuter Fachkräftemangel

Frauen können mehr

Zur Sache:

Die verstärkte Präsenz des Arbeitsmarktservice in den Betrieben war das Ziel der Frühjahrskampagne und zeigt gemeinsam mit der guten Konjunktur Wirkung auf dem Stellenmarkt. Kristina Schwarz und Peter Gaugutz aus dem Service für Unternehmen waren im Bezirk unterwegs, um die genauen Anforderungen der Arbeitsplätze in den Betrieben und die AMS-Dienstleistungen wie etwa die Personalvorauswahl auf den Bedarf der Unternehmen optimal auszurichten, denn "ein maßgeschneidertes Serviceportfolio ist die Vorausaussetzung für zufriedene UnternehmenskundInnen, die die Dienstleistungen des AMS immer wieder gerne in Anspruch nehmen und weiterempfehlen", weiß die Geschäftsstellenleiterin Margareta Selch.In den persönlichen Gesprächen mit den Personalverantwortlichen geht es vermehrt um einen teilweise bereits akuten Fachkräftemangel. Das betrifft Gesundheits- und Pflegeberufe genauso wie Metall- und Elektroberufe sowie Jobs im Dienstleistungs- und Gastgewerbebereich. Das Bemühen um den persönlichen Kontakt, die rasche Vermittlung von Arbeitskräften sowie maßgeschneiderte Qualifizierungs- und Förderangebote werden von den Betrieben besonders geschätzt.Ein konkretes Angebot dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, gibt es am 12. Juni in Form einer Infomesse unter dem Titel "Frauen können mehr" in den Räumlichkeiten der Wirtschaftskammer Lilienfeld, wo sich im Zeitraum von 09:15 bis 12:00 Uhr einerseits interessierte Arbeit suchende Frauen und andererseits interessierte Unternehmen über die speziellen Ausbildungsmöglichkeiten mit Lehrabschluss informieren können. Die Veranstaltung wird vom AMS Lilienfeld gemeinsam mit dem Schulungsinstitut ZIB-Training organisiert.Nähere Infos dazu erteilt gerne die AMS Geschäftsstelle für Arbeitsuchende unter 02762-52268-100 und für Unternehmen unter 02762-52268-602,603.Jugendliche bis 25: 63 (-41) -39,4%Ältere ab 50: 289 (-46) -13,7%AusländerInnen: 151 (-46) -23,4%LZA über 6 Monate 256 (-78) -23,4%LZA übe 12 Monate 146 (-54) -27,0%AkademikerInnen 26 (-13) -33,3%