Die Werksmusik Nettingsdorf blickt auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück. Die größten Highlights stellen dabei eine Konzertreise nach Korfu, sowie die Teilnahme am internationalen Wettbewerb Flicorno D‘Oro in Riva dar.

NETTINGSDORF. „Bereits ab 1900 gab es schon kleinere Musikgruppen in der Papierfabrik – 1921 wurde dann offiziell die Blaskapelle der Nettingsdorfer Papierfabrik gegründet”, sagt Raphael Rappl, Obmann der Werksmusik Nettingsdorf. Waren es zu Beginn ungefähr 20 Musiker (alle männlich), so zählt man heute 56 Musizierende – darunter 25 Musikerinnen. „32 Mitglieder sind unter 30 Jahre alt und zählen somit als Jungmusiker.”

Meilensteine

Nachdem der Musikbetrieb von 1939 bis 1948 aufgrund des Zweiten Weltkrieges eingestellt wurde, begann im Jahr 1969 unter Kapellmeister Otto Griesmeier eine neue Ära. Er war bis 1990 tätig und setzte mit dem Jugendorchester und dem „Instrumenten-Tag” Meilensteine in der Jugendarbeit. „Ein weiteres Highlight war sicherlich die Konzertreise nach Korfu im Jahr 1997, wo bereits auf der Fähre musiziert wurde”, sagt Rappl. Neben Großkonzerten mit anderen Vereinen, wie die Eröffnung des ABC Ansfelden im Jahr 1996, zählt die Teilnahme am internationalen Wettbewerb Flicorno D‘Oro in Riva als größtes musikalisches Highlight: „In unserer Leistungsstufe konnten wir dort den 3. Rang erreichten.”

Auszeichnungen

„Worauf wir auch sehr stolz sind, sind die Auszeichnungen und Ehrungen, die wir im Laufe der Geschichte erhalten haben”, so Rappl. So erhielt die Werksmusik für die regelmäßige Teilnahme an Marsch- und Konzertwertungen bereits neun Ehrungen vom Landeshauptmann.

Der lange Zeit als höchste Auszeichnung vergebene Prof. Rudolf Zeman-Preis befindet sich ebenfalls wie die Franz Kinzl-Medaille im Trophäenschrank. Außerdem stellt die Werksmusik Nettingsdorf seit kurzem nach Otto Griesmeier und Thomas Doss die bereits dritte Bezirkskapellmeisterin.

Von der Fabrik in den Ritzlhof



Von den Anfangsjahren bis 1958 probte die Werksmusik in verschiedenen Räumlichkeiten auf dem Fabrikareal. Ab 1959 stand dann das Volksheim Nettingsdorf für die Werksmusik sowohl für Proben als auch für Konzerte zur Verfügung. „Das Volksheim war bis 2011 das ‚Musikheim‘ bis es dann verkauft und für den Bau von Wohnungen weggerissen wurde.” Zuvor legte man seitens der Werksmusik selber Hand an: Für Räumlichkeiten unter der Bühne seien 702 Arbeitsstunden von Mitgliedern der Werksmusik geleistet und viele Arbeiten selber durchgeführt worden. Seit 2011 finden die Proben im Rathaussaal Haid statt und 2011 wurde im Rahmen der Landesgartenschau das Bildungszentrum Ritzlhof umgebaut. „Dort entstand ein großer Saal, welchen wir seit Herbst 2011 für unsere Konzerte nutzen können.”

Vereinsarbeit in der Corona-Pandemie

„Durch die mittlerweile vier Lockdowns sind fast alle musikalischen Ausrückungen seit Herbst 2019 ausgefallen”, sagt Obmann Raphael Rappl, „dies haben wir heuer im September bei den Berichten bei der Jahreshauptversammlung veranschaulicht bekommen.” Während manch andere Musikvereine in ihren Musikheimen proben konnten war dies für die Werksmusik nicht möglich, da der Rathaussaal als Teststraße genutzt wurde. „Uns wurde seitens der Stadtgemeinde Ansfelden die Räumlichkeiten des ehemaligen Jugendtreffs zur Verfügung gestellt”, wo allerdings keine Proben möglich waren, da die Räumlichkeiten im Hinblick auf die geltenden Maßnahmen zu klein seien.

Finanzielle Einbußen

„Man muss sich in dem Zusammenhang bei allen Unterstützern bedanken, da sie die Subventionen und Förderungen auch während der Pandemie und während des Stillstands des Vereinslebens weiterhin gewährt haben und somit ein Großteil der laufenden Kosten gedeckt waren”, so Rappl, der außerdem auf die Unterstützungsfonds des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst hinweist. Auch dort habe man seit Ausbruch der Pandemie für die unterschiedlichen Quartale bereits drei Mal Unterstützungen beantragt und wird dies auch Anfang 2022 ein weiteres Mal tun.

Ausblick 2022

Gleich zu Beginn des neuen Jahres möchte die Werksmusik ihr ausgefallenes beziehungsweise verschobenes Jubiläumskonzert vom November dieses Jahres nachholen: „Ein genauer Termin wurde noch nicht fixiert, es steht aber aktuell Ende Jänner oder Anfang Februar im Raum.” Anfang April finden die Bläsertage des OÖ. Blasmusikverbands Bezirk Linz-Land im Bildungszentrum Ritzlhof statt, die von der Werksmusik Nettingsdorf mitveranstaltet werden. „Höhepunkt im nächsten Jahr wird sicherlich unser dreitägiges Bezirksmusikfest mit Marschwertung an dem Wochenende vom 10. bis 12. Juni 2022 sein.”

Mehr Informationen zum Verein und zur Jugendarbeit findet man hier.