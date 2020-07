Heimischen Künstlern eine Auftrittsmöglichkeit verschaffen

ST. MARIEN (red). Die Internationalen Kammermusiktage St. Marien und der Brucknerbund Ansfelden bieten beginnend mit Samstag, 18. Juli, eine Sommerkonzertreihe, um heimsiche Künstler unterstützen zu können. „Gemeinsam freuen wir uns auf einen Neustart des kulturellen Lebens vor der Haustür“, erklärt Intendant Peter Aigner, Obmann des Brucknerbundes Ansfelden und Intendant der Kammermusiktage St. Marien.

Mit jeweils zwei aufeinanderfolgenden Konzerten an den Konzertabenden in St. Marien und ein bis zwei Auftritten in Ansfelden am Folgetag wird ermöglicht, dass möglichst viele Besucher die Veranstaltungen genießen können, und dennoch die Abstandsregeln untereinander eingehalten werden.

Den Anfang machen Michaela Reingruber, Alvaro Collao Leon und Florian Reider bei Konzerten am Abend des 18. Juli in der stimmungsvollen Atmosphäre der Kirche in St. Michael. Beginn ist um 18.30 Uhr und um 20 Uhr. Am Sonntag, 19. Juli, tritt das Trio um 19 Uhr im ABC Ansfelden auf. Weiter geht es am 25. Juli mit „Schumann reharmonized“: Bei dem Konzert tragen die Künstler Matthias Helm am Bariton, Christoph Helm an der E-Gitarre und Johanna Male am Klavier ausgewählte Stücke von Robert Schumann und Franz Schubert vor. Das Konzert findet am 25. Juli um 18.30 und um 20 Uhr in der Kirche in St. Michael, und am 26. Juli um 19 Uhr im ABC statt.

Am 1. August spielen Sophie und Maria Wahlmüller gemeinsam mit Peter Aigner ein Streicherkonzert auf Viola und Violinen, am 8. August tritt das oö. David-Trio mit Sabine Reiter an der Violine, Peter Aigner an der Viola und Andreas Pözlberger am Violoncello auf. Den Abschluss der Konzertreihe macht das Ensemble Galimathias Musicum am 15. August um 18.30 und um 20 Uhr in der Kirche in St. Michael. Am Sonntag, 16. August, tritt das Ensemble um 18 und um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Ansfelden auf. Weitere Infos zu den Konzerten gibt es online unter kammermusik-stmarien.at